Terugkerende Rafael Nadal verliest exhibitiematch tegen Carlos Alcaraz: "Ik voelde me beter dan verwacht"

Carlos Alcaraz (ATP-2) heeft zondagnacht een exhibitiematch gewonnen tegen landgenoot Rafael Nadal. In Las Vegas klaarde hij de klus in drie sets. De partij was een promotieduel richting Indian Wells, het prestigieuze toernooi dat vrijdag begint.

Komend weekend maakt Rafael Nadal zijn comeback op Indian Wells. De Spanjaard kwam in januari na een jaar blessureleed al even terug in Brisbane, maar hij viel er opnieuw uit met een spierblessure. Op het Masters 1000-toernooi van Indian Wells treedt hij weer aan.

In de aanloop naar dat toernooi kwam de 22-voudige grandslamwinnaar zondag al in actie. In Las Vegas nam hij het op tegen Carlos Alcaraz (ATP-2).

Nadal won nog de eerste set met 3-6, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in zijn jongere landgenoot. In de tweede set werd het 6-4 en ook in de beslissende tiebreaker was Alcaraz met 14-12 net iets te sterk.

Nadal verloor de exhibitiewedstrijd, maar blikte wel tevreden terug. "Ik voelde me beter dan verwacht. Tijdens de eerste set had ik een goed niveau te pakken, ook al was het lang geleden dat ik nog op de baan had gestaan", vertelde de Spanjaard.

Vrijdag begint Carlos Alcaraz als tweede reekshoofd aan Indian Wells, want ook Novak Djokovic (ATP-1) is er bij. Rafael Nadal kreeg een wildcard.