Dolle slotfase werpt plots schaduw over Europees succesverhaal Union: "Dit is moeilijk te accepteren"

In tien minuten tijd werd de Europese hoop van Union helemaal gefnuikt.

Na een intense topper tegen Fenerbahçe glipte de wedstrijd in de slotfase volledig uit de handen van de Belgische competitieleider. In de 85e minuut scoorde Jayden Oosterwolde de 0-2 en diep in de toegevoegde tijd duwde Dusan Tadic de zware 0-3-cijfers op het bord.

Een 0-1-achterstand ophalen in Istanboel zou al moeilijk geweest zijn, een 3-0-kloof lijkt niet minder dan een mission impossible.

"Dit is moeilijk te accepteren", moest ook Union-trainer Alexander Blessin na de wedstrijd even in zijn vel knijpen. "Die twee goals op het einde waren er echt te veel aan."

"We begonnen nochtans goed en kregen meteen een handvol hoekschoppen. We hadden het er vooraf nog over gehad en zagen die stilstaande fases echt als potentiële blikopeners van zo'n wedstrijd, maar de aanvoer lukte niet goed. Tekenend. We misten vandaag de efficiëntie die zij duidelijk wel hadden."