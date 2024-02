Sprookje van zesdeklasser Maidstone eindigt in 1/8e finales van FA Cup:"Wees trots, wij schrijven geschiedenis"

Maidstone United heeft de sympathie gewonnen van heel Engeland, maar is gisterenavond wel uit de Engelse voetbalbeker (FA Cup) gekegeld door Coventry. De zesdeklassers gingen met 5-0 onderuit bij de tweedeklasser. Hun spraakmakende avontuur zit er zo op: het was van 1978 geleden dat een team dat niet uit de 5 hoogste klassen in Engeland komt, zich bij de laatste 16 kon plaatsen.

De FA Cup zette zijn "verliezersspeech" in de kleedkamer online: "Wat een geweldig avontuur hebben wij beleefd. Jullie mogen nooit onderschatten wat jullie gepresteerd hebben. Niet alleen voor onszelf, voor de Maidstone-gemeenschap, maar ook ver daarbuiten. Dit zal nooit vergeten worden."



"Wij, de staf, zijn supertrots op jullie. Proficiat aan Coventry, ze speelden een goede match. Maar vergeet nooit wat jullie hebben bereikt. Heb geen medelijden met jezelf. We wilden zo ver mogelijk doorstoten in de beker en dat deden we. Jullie maakten onze fans trots. Geniet van dit moment en gebruik het als een motivatie voor de toekomst en voor de competitie."



"Uit naam van mezelf, mijn collega's en het bestuur bedank ik jullie allemaal voor jullie inspanningen. Mijn respect voor jullie is groot. Wij allen hebben geschiedenis geschreven. Ik hou van jullie allemaal."



Het was van 1978 en de Blythe Spartans geleden dat een ploeg die niet in de 5 hoogste klassen in Engeland speelt, de laatste 16 kon bereiken.



Voor hun supporters zijn de spelers en trainers alvast helden. Ze gaven hun team na het laatste fluitsignaal in de Building Society Arena een massaal applaus.