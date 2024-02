Chelsea slaat Aston Villa en Tielemans uit FA Cup, Origi redt vel van Nottingham tegen tweedeklasser

The Emirates FA Cup - speeldag 2 - 07/02/24 - 21:01

Goed en slecht nieuws voor een Belg in de FA Cup. Youri Tielemans en Aston Villa moesten hun meerdere erkennen in Chelsea na een machteloze verliespartij in eigen huis (3-1). Divock Origi zorgde op zijn beurt voor een levensbelangrijk doelpunt tegen tweedeklasser Bristol.

Het veelgeplaagde Chelsea heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van de FA Cup. Dat was geen goed nieuwe voor één Rode Duivel: Youri Tielemans. De Blues namen na de 0-0 in de eerste wedstrijd in de replay wel afstand van Aston Villa en Tielemans.

Chelsea had na amper elf minuten al een voorsprong te pakken, toen Conor Gallagher een afgelegde voorzet in het dak van het doel jaagde. Nicolas Jackson schudde tien minuten later de sportieve zorgen van de Blues volledig van zich af met een kopbaldoelpunt.

Na rust zette Enzo Fernandez de kroon op het werk met een heerlijke goal vanaf vrije trap, Moussa Diaby kon pas in blessuretijd namens de Villains tegenscoren, maar die eerredder kwam te laat.



Verder hielp Divock Origi zijn Nottingham Forest - met zijn allereerste voor de club - aan een moeizame overwinning tegen tweedeklasser Bristol City. Origi knikte de 1-0 tegen het net, maar Bristol sloeg niet veel later terug. Nottingham kon uiteindelijk pas via strafschoppen (5-3) doorstoten.