BEKIJK: Met pareltje in allerlaatste minuut sleept Chelsea zich alsnog vooruit in FA Cup

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 28/02/24 - 20:31

Een zucht van opluchting weergalmde in de 93e minuut door Stamford Bridge. Na een zeer wisselvallige wedstrijd in de FA Cup tegen tweedeklasser Leeds, schonk Connor Gallagher Chelsea ultiem nog een ticket voor de volgende ronde met een knappe actie. Ook Manchester United kwam met de schrik vrij, Liverpool kende dan weer heel wat minder problemen.

De verlossende 3-2 kwam uiteindelijk pas in de 93e minuut van de voet van Connor Gallagher, die heerlijk wegdraaide en Chelsea alsnog een zucht van opluchting deed slaken.

Ook Manchester United had het knap lastig bij Nottingham Forest (0-1). Casemiro zorgde op de City Ground pas in de 89e minuut voor het enige doelpunt van de partij tegen Forest, bij wie Divock Origi nog eens in de basis begon.

Tot slot haalde competitieleider Liverpool dan weer makkelijk de bovenhand tegen tweedeklasser Southampton (3-0). Door het vele blessureleed kregen vele jonkies een kans en maakten de 18-jarigen Louie Koumas (44.) en Jayden Danns (73. en 88.) het verschil voor de Reds.

Bij de laatste acht staat de topper tussen United en Liverpool op het programma, Chelsea geeft het Leicester van Wout Faes en Dennis Praet partij. Met Manchester City-Newcastle oogt ook de derde affiche niet slecht, tussen Wolves en Coventry ligt de strijd wat meer open.