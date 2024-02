Man-kei To stoot door naar halve finales WK G-badminton: "Mijn tegenstander was vroeger mijn voorbeeld"

vr 23 februari 2024 15:56

Onze landgenote Man-Kei To staat in de halve finales van het enkelspel op het wereldkampioenschap G-badminton in Pattaya, Thailand. Ze klopte de Israelische Gorodetzky in de kwartfinales. In het gemengd dubbelspel speelt ze samen met haar partner Jaime Aranguiz uit Chili ook de kwartfinale tegen de Chinese toppers Qu en Liu.

Het wereldkampioenschap G-badminton in Pattaya verloopt erg goed voor Man-Kei To. Onze landgenote raakte vlot door de poules van het enkelspel en in de eerste ronde schakelde ze in twee sets de Braziliaans Daniele Torrez Souza uit met 9-21 en 7-21. In de kwartfinales moest ze het opnemen tegen de Israëlische Nina Gorodetzky, het nummer 10 van de wereld. Ook die partij liep gesmeerd voor de Kiki, zelf de nummer twee van de wereld in de klasse WS WH1. Met 14-21 en 9-21 haalde ze vlot de halve finale, die op zaterdag gespeeld wordt (6.30 uur Belgische tijd). Ze komt uit tegen de Sujirat Pookkham, een stevige klepper. De Thaise behaalde zilver op de Paralympische Spelen in Tokyo en is meervoudig wereldkampioen. “De loting stond echt wel aan mijn kant voor de poules en de knock-outs",n reageert onze landgenote. "Dat ik in de kwartfinale uitkwam tegen de Israëlische Nina Gorodetzky, gaf mij vertrouwen. Haar klopte ik al meermaals." “Dat wordt een mooie wedstrijd. Surijat is een goede vriendin en speelt al langer op topniveau. Zij was vroeger een voorbeeld voor mij. Hier speelt zij ook voor eigen publiek, dus het zal sowieso een stevige match worden. Vorig jaar kon ik één keer van haar winnen in Canada, hopelijk kan ik dat spel opnieuw terugvinden.”