Jonas Van de Steene, Michèle George en Kiara Maene vallen in de prijzen op Paralympic Sport Awards

do 22 februari 2024 21:15

Op de Paralympic Sport Awards heeft, zoals eerder al bekend geraakte, handbiker Maxime Hordies de Trofee Victor Boin voor de G-sporter van het Jaar in ontvangst mogen nemen. Michèle George en Jonas Van de Steene zorgden voor de Prestatie van het Jaar, Kiara Maene is het Talent van het Jaar.

Een maand geleden werd al onthuld dat de 50e Trofee Victor Boin was weggelegd voor Maxime Hordies, die op het WK G-wielrennen in Glasgow de wereldtitel op de weg veroverde en daar ook nog eens zilver in de tijdrit aan toevoegde.



Handbiker Hordies was op de Paralympic Sport Awards dus het belangrijkste feestvarken - ook al was hij er door een buitenlandse stage niet bij - maar er werden nog andere prijzen uitgedeeld.



Zo werd Kiara Maene uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De 19-jarige Limburgse wordt als sprintster op sleeptouw genomen door Rani Rosius.



De Prestatie van het Jaar bij de vrouwen ging naar Michèle George, een trofee die ze vooral dankt aan haar Europese titel in de paradressuur. Jonas Van de Steene, wereldkampioen in het G-wielrennen, won dezelfde trofee bij de mannen.



De prijs voor de Beste Coaches van 2023 wordt gedeeld door Nicolas Benoit en Christophe Prémont, die een groot aandeel hebben in de successen van de G-wielrenners, maar hun knowhow ook ten dienste stellen van andere sporttakken.

Kiara Maene (Talent van het Jaar): "Ik ben heel tevreden dat ze mij hebben gekozen. Het WK in Parijs was een hele ervaring. Het is ook heel leuk dat ik met Rani Rosius kan trainen. Ik droom van de Paralympische Spelen in Parijs. Misschien kan ik daar de finale halen of zelfs een medaille."

Michèle George (Prestatie van het Jaar): "Het doet ongelooflijk plezier om die erkenning te krijgen, telkens opnieuw. We moeten dagdagelijks vechten om onszelf te kunnen verbeteren. Dat dat dan beloond wordt, is ongelooflijk warm. Wat mijn doel is? Ik zal mijn uiterste best doen om jullie niet teleur te stellen. Maar een 6e gouden medaille zou natuurlijk supermooi zijn."