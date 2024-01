Handbiker Maxime Hordies krijgt Nationale Trofee Victor Boin

Maxime Hordies krijgt de Nationale Trofee Victor Boin. Die trofee viert dit jaar zijn 50e verjaardag en wordt elk jaar uitgereikt door het Belgisch Paralympisch Comité. Hordies won afgelopen zomer goud op het WK wielrennen in Glasgow in de wegrit en zilver in de tijdrit.

De Nationale Trofee Victor Boin werd in het leven geroepen in 1974, ter ere van Victor Boin, medeoprichter en eerste voorzitter van het Belgian Paralympic Committee, die veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Paralympische Beweging in België. De prijs kan maar een keer in een carrière gewonnen worden.

Vorig jaar ging de trofee naar Griet Hoet en Anneleen Monsieur. En ook nu wint er dus een wielrenner. Maxime Hordies won vorig jaar goud en zilver op het WK. In Tokio nam Maxime Hordies voor het eerst deel aan de Paralympische Spelen. Hij

won er brons in de tijdrit (klasse H1). Dit jaar zijn de Spelen in Parijs dan ook zijn belangrijkste doel.

"Sinds zijn debuut op het hoogste niveau is Maxime een voorbeeld van

professionalisme", aldus Denis Jaeken, voorzitter van de jury. "Hij is een formidabele ambassadeur voor de paralympische beweging en aarzelt nooit om zich beschikbaar te stellen voor de promotie ervan, om het brede publiek waarmee hij in contact komt te inspireren en de waarden die hem dierbaar zijn door te geven.”

"Zijn staat van dienst spreekt voor zich", voegt Marc Vergauwen, voorzitter van het BPC en jurylid, toe. "Paralympisch medaillewinnaar, meervoudig wereldkampioen, Europees kampioen, leider in het wereldbekercircuit, ... Zijn prestaties zijn het resultaat van hard werken, veel opoffering en de grote steun van zijn omgeving. Maar Maxime is niet alleen een kampioen, hij is bijvoorbeeld ook lid van de BPC

atletencommissie en haar vertegenwoordiger in ons Bestuursorgaan.”