Dubbele weelde: rolstoelsprinters Roger Habsch en Maxime Carabin verbeteren wereldrecords op 100 meter

Maxime Carabin verbeterde het record in de T52 tot 16"25. De voorbije dagen lukte hij op een meeting in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten, ook al nieuwe besttijden op de 200 en 400 meter.

"De omstandigheden waren optimaal na de generale repetitie van vorige week. Alles zat goed: ik was ontspannen, goed voorbereid, geconcentreerd", zegt Carabin in een persbericht van het Belgian Paralympic Committee.

"Ik kon rekenen op een zeer vloeiende push en een beetje hulp van de wind. Dit is een perfecte start van het seizoen. Ik had me niets beters kunnen wensen."

Roger Habsch volgde het voorbeeld van zijn landgenoot en scherpte het wereldrecord op de 100 meter in de T51 aan tot 19"13.

"Ik had zo'n prestatie zo vroeg in het seizoen niet verwacht. Het bewijst dat ik in goede vorm en goed voorbereid ben. Ik heb een paar goede tijden neergezet op training en de baan- en windomstandigheden waren gunstig. Dit geeft me motivatie voor de rest van het seizoen", reageert hij.