Kim Meylemans schrijft skeletongeschiedenis met WK-zilver

Kim Meylemans is aan een superseizoen bezig. Onze landgenote veroverde begin deze maand voor het eerst EK-goud in Letland en ging in haar vertrouwde ijstempel op zoek naar WK-eremetaal.



Na de eerste dag hield ze de medailles in zicht met een 4e plaats. In de derde run vanmiddag klom ze een plek. Ze begon aan de 4e en laatste run met 10 honderdsten achterstand op de Canadese Hallie Clarke en de Duitse Hannah Neise.



In het begin van haar run hing ze net boven de tijd van de Britse Tabitha Stoecker, die net voor haar gestart was. Maar met snelheden tot 130 km/u dook ze daar net 6 honderdsten onder.



Ze schreeuwde het uit, want wist toen dat minstens het brons al binnen was. Aan de 19-jarige Clarke was evenwel niets te doen. De Canadese vertrok als een speer en was liefst 22 honderdsten sneller dan de Belgische.



Neise, de olympische kampioene van Peking, kwam als laatste in actie. Maar ze kon de thuisfans niet plezieren. De Duitse maakte te veel foutjes en gaf zo Meylemans het zilver op een presenteerblaadje. Neise kon nog net brons vasthouden.





Aline Pelckmans, de tweede Belgische in competitie, legde beslag op een mooie 16e plaats bij haar eerste WK elite. Pelckmans is 21 jaar.