Kersvers Europees kampioene Kim Meylemans: "Fietsen in het verkeer vind ik miljoen keer gevaarlijker dan skeleton"

Kim Meylemans (27) heeft afgelopen vrijdag als allereerste Belgische de Europese titel veroverd in het skeleton. Maar wat is skeleton? Hoe gevaarlijk is het? En hoe kan je als Belgische de strijd aangaan met grote wintersportlanden? De antwoorden krijg in de jongste aflevering van onze podcast Sporza Daily.

"In België fietst iedereen met zijn fiets in het verkeer naar school of naar het werk. Dat vind ik 1 miljoen gevaarlijker dan skeleton."

"Ik snap waarom mensen mijn sport gevaarlijk vinden, maar het valt best mee", vertelt ze in Sporza Daily.

"Sigulda stond lang niet op de skeletonkalender", legt ze uit. "Het is een enorm technische baan die vooral gebouwd is voor het rodelen. De bochten volgen heel snel na mekaar, je krijgt er geen ademruimte."

Kim Meylemans houdt van spanning. Niet voor niets kroonde ze zich tot Europees kampioene op "een beest van een baan": in Sigulda in Letland.

Kim Meylemans leerde skeleton kennen in Duitsland, waar ze is opgegroeid. Onze oosterburen beschikken over een ruim wintersportbudget, in tegenstelling tot Meylemans.

"Sport Vlaanderen doet enorm veel voor me", vertelt de skeletoni. "Zonder die steun en die van Team Belgium zou ik niks kunnen doen. Zij bekostigen mijn seizoen, want voorts heb ik alleen materiaalsponsors."

"In vergelijking met grote landen is het een druppel op een gloeiende plaat, maar we hebben geen grote geschiedenis in het skeleton of veel knowhow, dus moeten we het doen met wat we hebben. En gelukkig werkt het nog wel goed."