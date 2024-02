5 vragen en 5 antwoorden over de spectaculaire transfer van Lewis Hamilton: "Schumacher kwam ook in een puinhoop aan"

za 3 februari 2024 09:24

De spraakmakende transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari roept vragen op. Snelt de Brit in de rode auto naar een 8e wereldtitel? Is het een gewaagde gok? En wat met het open postje bij Mercedes? Formule 1-kenners Kris Wauters en Massimo Bottiglieri zoeken naar antwoorden in onze podcast Sporza Daily.

Sensatie in de Formule 1 donderdag: Lewis Hamilton ruilt volgend jaar zijn Mercedes voor een Ferrari. In onze podcast Sporza Daily schotelen we F1-commentator Kris Wauters en motorsportingenieur Massimo Bottiglieri enkele vragen voor over de spraakmakende position switch.

Wat betekent Ferrari in de Formule 1?

Kris Wauters: "Elke Formule 1-rijder droomt ervan om met een Ferrari te racen. Ferrari blijft een soort mythe. Het is een iconisch en het grootste team in de F1, ook al dateert de laatste wereldtitel van 2007 met Kimi Räikkönen." Massimo Bottiglieri: "Niks overstijgt Ferrari. Ik denk niet dat Hamilton zichzelf groter gaat beschouwen dan Ferrari. En stel je eens voor dat ze een goede auto bouwen en Hamilton Michael Schumacher overtreft met een 8e wereldtitel. Hallucinant en geknipt voor Netflix."



Ferrari-fans zie je rond elk Formule 1-circuit.

Is Lewis Hamilton niet te oud?

Massimo Bottiglieri: "Zijn talent zal niet verdwenen zijn, maar ik betwijfel of Hamilton nog altijd even snel is als 10 jaar geleden. De auto zal meer moeten compenseren, zeker als hij de strijd wil aangaan met Max Verstappen, die in de fleur van zijn leven zit."

Kris Wauters: "Als Hamilton nog wou racen met een Ferrari moest het nu gebeuren. Beeld je in dat ze alles op orde krijgen, dat zou fantastisch zijn. Dan zou Hamilton met 3 verschillende teams de wereldtitel pakken."

Lewis Hamilton zal pas op zijn 40e met een Ferrari racen.

Kan Ferrari de tactische missers achterwege laten?

Kris Wauters: "Verkeerde tactische keuzes, verkeerde pitstops, ... het was chaos bij Ferrari. De vraag is of ze alles op een rijtje krijgen. Sinds vorig seizoen leidt Fred Vasseur het team. Misschien is dat de reden voor Lewis Hamilton om naar Ferrari te trekken. De twee kennen mekaar uit de Formule 3 en de GP2." Massimo Bottiglieri: "Michael Schumacher kwam ook bij Ferrari toen het een puinhoop was. Het heeft een paar seizoenen geduurd, maar daarna werd Ferrari een moordmachine. Dat kwam ook door de input van Schumacher. Er was een visie, iets waar ook Vasseur en Hamilton samen aan kunnen werken."



Massimo Bottiglieri: "Michael Schumacher kwam ook bij Ferrari toen het een puinhoop was."

Hoe staat Charles Leclerc tegenover de komst van Hamilton?

Kris Wauters: "Charles Leclerc is de lieveling van de tifosi. Hij heeft het hart op de tong zoals een echte Italiaan, terwijl Lewis Hamilton soms wat gemaakt overkomt. Leclerc was eerste rijder bij Ferrari, maar nu? Net nadat hij zijn contract verlengd heeft, kondigt het team de komst van Hamilton aan. Ik denk niet dat hij dat wist toen hij bijtekende." Massimo Bottiglieri: "Leclerc is inderdaad de publiekslieveling, maar hij maakt foutjes. Misschien heeft Vasseur Hamilton naar Ferrari gehaald om Leclerc ervaring bij te brengen. Wie weet wordt Hamilton zijn leraar."

Kris Wauters: "Ik denk niet dat Charles Leclerc wist van de komst van Lewis Hamilton."

Waar moet Carlos Sainz jr. naartoe?

Massimo Bottiglieri: "Ik denk dat hij naar Audi (de opvolger van Sauber, red) trekt. Het merk heeft een ambitieus programma en de familie Sainz heeft een link met de Volkswagen-groep. Carlos Sainz is bovendien geen trage Formule 1-rijder." Kris Wauters: "Er is sprake van dat Sainz de omgekeerde richting uitgaat, naar Mercedes, maar de sollicitaties zullen daar binnenstromen om het zitje van Lewis Hamilton in te nemen. Want het blijft een stoeltje waarmee je de wereldtitel mag ambiëren."