Hamilton na "moeilijkste beslissing ooit": "Bij Ferrari komt nog een kinderdroom uit"

Lewis Hamilton heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op zijn spraakmakende overstap naar Ferrari in 2025. "Het is het juiste moment voor een nieuwe uitdaging", schrijft de zevenvoudige wereldkampioen."

Hamilton bedankt onder meer teambaas Toto Wolff en Niki Lauda. "Samen hebben we titels gepakt, records gebroken en zetten we de meest succesvolle samenwerking in de F1-geschiedenis neer."

"Ik voel me enorm gelukkig dat ik, nadat ik bij Mercedes zaken heb bereikt waarvan ik als kind alleen maar kon dromen, nu de kans krijg om een andere kinderdroom waar te maken: rijden in het Ferrari-rood."

"Het zijn een paar knotsgekke dagen geweest die gevuld waren met veel emoties", opent Hamilton zijn Instagram-bericht. "Na 11 geweldige jaren bij Mercedes is het tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Ferrari in 2025."

Toch besloot Hamilton over te stappen naar Ferrari, dat sinds 2007 snakt naar een nieuwe wereldtitel. Onder meer ex-wereldkampioenen Sebastian Vettel en Fernando Alonso slaagden er niet in om de Scuderia nieuwe successen te bezorgen.



"Het is tijd voor een nieuwe uitdaging", aldus Hamilton. "Ik herinner me mijn sprong in het onbekende nog goed toen ik in 2013 naar Mercedes ging. Velen begrepen het toen niet, maar het was de juiste beslissing en dat gevoel heb ik nu ook. Ik ben benieuwd om te zien wat deze nieuwe kans oplevert."



Hamilton benadrukt evenwel dat hij zich dit seizoen nog 100 procent zal geven voor Mercedes. "Ik ben meer gedreven dan ooit en ik wil Mercedes opnieuw aan zeges helpen. Ik ben tot het einde toegewijd."