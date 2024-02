Lotte Lie wordt 14e bij WK-debuut op massastart, foutloze Française snelt naar goud

Lotte Lie heeft de 14e plek bemachtigd op de massastart van het WK biatlon. In Nove Mesto, Tsjechië, zag onze landgenote hoe de Franse Justinee Braizas-Bouchet foutloos bleef in het schieten en naar het goud snelde.

20 op 20 in het schieten en 12,5 kilometer afgelegd in 34'37"2. Met die cijfers pakte Justine Braizas-Bouchet het goud op de massastart in Nove Mesto. Goed voor haar eerste individuele wereldtitel.

Eerder had de Franse al goud gepakt op de gemengde estafette én de estafette bij de vrouwen.

Lotte Lie werd bij haar eerste deelname 14e. Ze kwam over de streep op 2'18" van de wereldkampioene en maakte onderweg één schietfout. Eerder werd ze ook al 18e op de individuele race, 20e op de achtervolging en 27e in de sprint.

De Italiaanse Lisa Vittozzi graaide het zilver mee op 31 seconden, met Lou Jeanmonnot - op 56 seconden - staat nog een Française op het podium.