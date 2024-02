Een hoopgevend estafettedebuut: Belgische biatlonvrouwen worden knap 14e op hun allereerste WK

Van een binnenkomer gesproken. De Belgische vrouwen hebben hun debuut op het hoogste niveau niet gemist. De Belgian Lynxes eindigden als 14e op de 4x6km estafette op het WK biatlon in Tsjechië.

Lotte Lie nam haar taak als ervaren kapitein ter harte. Ze moest op de schietbaan slechts 2 keer herladen en stuurde Maya Cloetens als 7e het parcours op.

De jonge Cloetens deed zowaar nog beter. Met amper 1 fout in haar 2 schietbeurten kon ze nog een plaatsje winnen: België halfweg op plaats 6, voor toplanden als Frankrijk en Italië.

Die plaats kon Eve Bouvard niet vasthouden, maar ze hield wel stand in de top 10. Dat de 18-jarige Marine Debloem, de jongste deelneemster op het WK, dat niveau (nog) niet aankon, was geen smet op het Belgische blazoen. Debloem bracht België als 14e over de finish.

De Belgian Lynxes waren voor het eerst present op het hoogste niveau met een estafette en dat belooft voor de toekomst. Het doel is om zich met de ploeg te kwalificeren voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

De wereldtitel was voor het oppermachtige Frankrijk, dat ondanks 2 strafrondes Zweden en Duitsland.