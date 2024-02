Lotte Lie eindigt ook op de 15 kilometer in de top 20 op het WK biatlon

Lotte Lie kan voorlopig terugkijken op een erg regelmatig WK biatlon, want na een sterke prestatie in de gemengde estafette, een 27e plaats in de sprint en een 20e plaats in de achtervolging overtreft ze zichzelf nu individueel met een 18e plaats op de 15 kilometer.

Lie maakte het zichzelf met 2 schietfouten wel niet gemakkelijk, want met een strafrondje minder had ze zonder twijfel nog hoger geëindigd.

De wereldtitel ging naar de Italiaanse Lisa Vittozzi, die geen foutjes maakte bij het schieten en zo voor het eerst individueel WK-goud verovert.



Julia Simon ging deze keer lopen met de bronzen medaille en staat zo voor de vierde keer op een rij op dit WK op het podium.

Met Maya Cloetens en Eve Bouvard kwamen nog twee andere Belgen in actie op de 15 kilometer. Zij eindigden respectievelijk 33e en 35e.