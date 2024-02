Lotte Lie sprint naar 27e plaats op WK biatlon, Franse vrouwen overvleugelen concurrentie

Lotte Lie is op de 7,5 kilometer sprint op het WK biatlon in Nove Mesto (Tsj) net in de top 30 geëindigd. Frankrijk bezette de volledige top 4 en heeft zo meteen ook uitstekende kaarten voor de achtervolging.

Woensdag had Lotte Lie met België in de gemengde estafette een knappe 8e plaats veroverd. Toen bleef de 28-jarige Lie foutloos in het schieten, in het sprintonderdeel moest ze 1 foutje - en dus 1 strafronde - toestaan.



Uiteindelijk kon Lie nog net binnen de 2 minuten van winnares Julia Simon bleven. De Française liet zich niet op een foutje betrappen, wat wellicht het verschil maakte met haar landgenote Justine Braisaz-Bouchet, die wel een missertje liet optekenen bij het schieten.

Met ook nog Jeanmonnot en Chauveau op 3 en 4 was het Franse feestje compleet. Her en der werd gefluisterd dat ze in het Franse kamp een briljante vondst hebben gevonden voor de superbelangrijke glijmiddelen van de ski's.

Met haar 27e plaats kon Lie haar prestatie van vorig jaar, 21e, net niet verbeteren, maar ze heeft wel een behoorlijke uitgangspositie voor de achtervolging, waarin de top 60 in omgekeerde volgorde en met de verschillen van de sprint van start gaat.



Ook de Belgische debutante Eve Bouvard (49e) en Maya Cloetens (54e) wisten zich voor de achtervolging te plaatsen.