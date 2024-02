Knalprestatie van Belgische biatleten: Belgian Lynxes schieten en langlaufen naar 8e plaats op WK

De Belgische biatleten hebben op de openingsdag van het WK biatlon in Nove Mesto een topprestatie geleverd. De Belgian Lynxes, de nieuwe naam van het Belgische biatlonteam, eindigde als 8e in de gemengde estafette.

In moeilijke weersomstandigheden (windvlagen en regenbuien) waren de Belgen goed bij schot. Op de 4x6 kilometer gemengde estafette (6 kilometer langlaufen met 2 schietbeurten onderweg) lieten ze slechts 4 missers noteren.

Florent Claude en Thierry Langer waren eerst aan zet en nestelden België stevig in de top 10. De vrouwen deden mogelijk nog beter.

Terwijl toplanden Frankrijk, Noorwegen, Duitsland en Zweden om de zege bikkelden, zorgde Lotte Lie voor een feilloze beurt, met 10 op 10 schoot ze België naar plaats 6.

Ondanks 2 foutloze schietbeurten kon de jonge Maya Cloetens die positie niet vasthouden in het langlaufen. Ze kwam uiteindelijk als 8e over de finish, op meer dan 3 minuten van winnaar Frankrijk.

Die achtste plaats is de beste prestatie van een Belgisch kwartet op het WK biatlon. De komende dagen komen de Belgen ook individueel in actie in Nove Mesto. Eerder deze week werd de Belgische biatlonploeg omgedoopt tot de 'Belgian Lynxes' na een stemming op sociale netwerken.