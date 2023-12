In Elsenborn, vlak aan de Duitse grens, is het eerste biatloncentrum van België geopend. Dé uitgelezen kans voor Sporza-reporter Bavo om de loodzware combinatie van langlaufen en schieten uit te proberen. En dat het niet eenvoudig is, maken de valpartijen en hartslagmeter snel duidelijk. "Ik heb nu al spijt van deze uitdaging."