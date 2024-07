IOC kent Winterspelen van 2030 toe aan de Franse Alpen, in 2034 opnieuw naar Salt Lake City

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de gaststeden voor de Olympische Winterspelen van 2030 en 2034 bekendgemaakt. In 2030 worden ze in Frankrijk, in de Alpen, georganiseerd. Al is er nog een addertje onder het gras door de huidige politieke situatie in Frankrijk. In 2034 keren de Winterspelen na 32 jaar terug naar Salt Lake City.

De toewijzing voor de Winterspelen in 2034 aan Salt Lake City in de Verenigde Staten was - net als die aan de Franse Alpen - nog slechts een formaliteit. Sinds november waren de Amerikanen in "gerichte dialoog" met het IOC. Salt Lake City speelde in 2002 ook al gastheer voor de Olympische Winterspelen, en heeft daaraan een uitstekende infrastructuur overgehouden.



Er werd in het contract met Salt Lake City wel een annuleringsclausule opgenomen "voor het geval de Verenigde Staten het hoogste gezag van het Wereldantidopingagentschap (WADA) niet volledig respecteert", zo klinkt het.



Zo'n clausule liet het IOC nooit eerder aan een overeenkomst met een gaststad toevoegen. De VS en het WADA clashen al maanden over een affaire rond 23 positief geteste Chinese zwemmers in 2021, enkele maanden voor de Olympische Zomerspelen in Tokio. Het Amerikaanse gerecht opende recent een strafrechtelijk onderzoek naar de behandeling van de zaak door het WADA.



Voor de Verenigde Staten wordt het een vijfde organisatie van de Winterspelen. Behalve de twee organisaties in Salt Lake City waren er ook twee edities van de Winterspelen in Lake Placid (1932 en 1980). Het wintercircus streek verder ook nog een keer neer in Squaw Valley (1960).