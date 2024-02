Kim Meylemans staat vierde na de eerste dag op het WK skeleton

Het ligt allemaal nog heel erg dicht bij elkaar op het WK skeleton in Winterberg. Europees kampioene Kim Meylemans gleed in de eerste run met de 4e tijd naar beneden en had in de tweede run pas de 12e tijd, maar toch staat ze in de tussenstand 4e.



De Canadese Hallie Clarke heeft momenteel de beste papieren voor de wereldtitel in handen, al is alles nog mogelijk. Nummer 4 Meylemans staat maar op 9 honderdsten afstand.



Met Aline Pelckmans neemt er nog een tweede Belgische deel aan het WK. De 21-jarige debutante staat voorlopig op de 19e plaats.