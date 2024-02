Mag idee vuilbak in? Tia Hellebaut is geen voorstander van verspringen zonder afzetbalk: "Neemt magie weg"

"Waarschijnlijk om verdere sprongen te bekomen. Dat om het atletiek attractiever te maken met hogere cijfers, maar dit idee neemt een deel van de spanning weg of de sprong al dan niet geldig is."

"Uiteindelijk is het aan de springer om de aanloop goed te laten uitkomen. De afstootbalk maakt deel uit van de vaardigheden die een atleet moet hebben."

Tia Hellebaut begrijpt waarom de internationale atletiekbond aan innovatie denkt om de sport nieuw leven in te blazen. Maar het idee om de afzetbalk te schrappen? "Neen, dat neemt een deel van de magie weg", oordeelt ze.

"Het klopt. We merken dat het almaar moeilijker wordt om mensen naar het stadion te lokken."

"Ik ben op dit moment geen voorstander", concludeert de ex-meerkampster en hoogspringster.

"Het enige voordeel dat ik me kan voorstellen, is de nieuwe records. Maar dat mag niet ten koste gaan van de magie. Zo kun je met een vaste afzetbalk al beginnen gokken hoe ver een sprong nu was, als je een zone neemt, gaat ook dat wegvallen."

Legende van de sport, Carl Lewis, noemde het idee al ridicuul. Een piste die Hellebaut wel kan volgen.

"Volgens deze logica kan je ook binnenkort de lat wegnemen bij het hoogspringen en gewoon meten met sensoren hoe hoog een atleet net sprong. Een groot aspect van de discipline gaat dan verloren."

Dat kan ook niet de bedoeling zijn van de innovatie, toch?