Femke Bol verpulvert haar eigen wereldrecord 400 meter op Nederlands Kampioenschap indoor

Het NK in Apeldoorn en Femke Bol begint een gouden combinatie te worden.

Ook vorig jaar liep ze daar al het wereldrecord. Dat kunstje deed ze nu dus nog eens over. Twee honderdsten vlogen van de vorige besttijd, goed voor 49"24 aan de streep. Dat deed de zaal daveren.

Over twee weken is Bol torenhoog favoriet voor de wereldtitel in Glasgow.

Opvallend: de vlakke 400 meter is eigenlijk niet eens de specialiteit van Bol. In de zomer concentreert ze zich telkens op de 400 meter horden en het is ook op die afstand dat ze in Parijs voor olympisch goud gaat.