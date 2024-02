Na 3 gemiste dopingtests: World Athletics schorst zilverenmedaillewinnaar Mo Katir

De Wereldatletiekbond heeft Mo Katir op non-actief gezet. De Spaanse langeafstandsloper, die vorig jaar nog zilver pakte op het WK, miste drie dopingtest en werd zo automatisch geschorst. "Maar bij sommige van de aangewezen locatiefouten, was ik gewoon beschikbaar", verdedigt Katir - die in beroep wil gaan - zichzelf.

De Wereldatletiekbond heeft vandaag laten weten dat het langeafstandspecialist Mo Katir een voorlopige schorsing heeft opgelegd. De reden: Katir miste drie dopingtests in het afgelopen jaar.

Nieuws dat als een schokgolf door Spanje ging: de 25-jarige Spanjaard is wereldrecordhouder op de indoor 3.000 meter en Europees recordhouder op de outdoor 5.000 meter. Hij won ook al zilver op de 5.000 meter op het WK van vorig jaar in Boedapest, en brons op de 1.500 meter op het WK in Eugene een jaar eerder.