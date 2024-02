Emma Meesseman in België om ernst enkelblessure te onderzoeken: "Hopen haar zo snel mogelijk terug te zien"

Emma Meesseman heeft afgelopen weekend een enkelblessure opgelopen. Dat heeft haar Turkse club Fenerbahçe dinsdag bekendgemaakt. "We wensen haar een spoedig herstel", klinkt het. Het uithangbord van de Belgian Cats reisde intussen af naar België om te onderzoeken hoe ernstig het euvel is.

Een week na de euforie van de olympische kwalificatie was er afgelopen weekend dus minder goed nieuws voor Emma Meesseman.

De sterkhoudster van de Belgian Cats kwam in de Turkse competitiewedstrijd tegen Besiktas in het slotkwart slecht neer en tastte meteen naar haar enkel. Meesseman hinkte naar de kant en keerde niet meer terug op het veld.

Fenerbahçe laat dinsdag weten dat onze landgenote een blessure opgelopen heeft aan de ligamenten van haar rechterenkel. "Emma is inmiddels begonnen aan haar revalidatie. We wensen haar een spoedig herstel en hopen haar zo snel mogelijk terug te zien", klinkt het.

Hoe lang Meesseman precies buiten strijd zal zijn, laat Fenerbahçe in het midden, maar sowieso komt de blessure van onze landgenote bijzonder ongelegen.

Ook bij de Turkse topclub is Meesseman immers een van de bepalende speelsters en bovendien komen de weken waarin de prijzen uitgedeeld worden er mondjesmaat aan, te beginnen deze week in de kwartfinales van de EuroLeague. Daarin neemt Fenerbahçe het op tegen het Salamanca van Antonia Delaere.

De Belgian Cat is intussen in ons land om te onderzoeken hoe groot de schade is. Indien nodig zal ze revalideren met de kinesist van de nationale ploeg, Jelle Dutoit.