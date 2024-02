Jens Adams loopt complexe sleutelbeenbreuk op (maar hij krijgt wel contractverlenging)

Het seizoen van veldrijder Jens Adams is iets vroeger afgelopen dan verwacht. Tijdens de verkenning van de cross in Sint-Niklaas kwam hij ten val en liep een sleutelbeenbreuk op.

Jens Adams kan terugkijken op een knap seizoen, met onder meer een 2e plaats in Essen en 5e plaatsen op het BK, de Wereldbekermanche in Dublin en de cross in Kortrijk. Vorige week werd hij ook nog twee keer 6e, zowel in Middelkerke als in Lille.

Maar een podiumplaats in het slotweekend zat er voor Adams niet meer in. Bij de verkenning schatte hij een balkje verkeerd in en kwam hard ten val op de steentjes rond het meer van het domein De Ster.



Het was meteen duidelijk dat Adams iets gebroken had. 's Avonds nog werd hij geopereerd aan een complexe sleutelbeenbreuk.

Om de pijn enigszins te verzachten liet zijn team Lotto X-oats Athletes wel weten dat het contract van de 31-jarige Adams met één jaar is verlengd.