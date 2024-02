De eerste tijdrittest van Remco Evenepoel: "We zoeken nog altijd naar dat halve procentje"

za 17 februari 2024 08:17

Remco Evenepoel tijdens zijn testen afgelopen winter in de "Galleria del Vento" van de universiteit van Milaan.

In de Ronde van de Algarve wordt de tijdrit van vandaag vermoedelijk doorslaggevend voor het eindklassement. Remco Evenepoel, wereldkampioen in dit onderdeel, straalt vertrouwen uit voor het eerste klokexamen. "Het is meteen een hele mooie test met dit niveau."

In Albufeira is een golvend parcours van 22 kilometer uitgetekend. Remco Evenepoel ging begin deze week al eens op prospectie. "Het is een lastige tijdrit, de hele tijd op en af", las hij voor uit zijn notitieboekje. "Er zullen verschillen zijn." "Het is de eerste tijdrit van het jaar en dan weet je meteen hoe het met je tijdritvorm gesteld is. Het is meteen een hele mooie test met dit niveau." De tegenstand is niet van de poes met onder meer Filippo Ganna, Stefan Küng en Stefan Bissegger. "Bijna alle wereldtoppers staan aan de start. Maar dit parcours, met een explosieve start en een lastig slotakkoord, moet me liggen."

Er zal vandaag niets nieuws uitgetest worden, daarvoor is het nog wat vroeg dag. Het is gewoon een mooie test tegen de andere toppers. Remco Evenepoel

In tijdrijden wegen details heel hard door. Evenepoel ging afgelopen winter op onderzoek in de windtunnel in Milaan. "Er zal vandaag niets nieuws uitgetest worden, daarvoor is het nog wat vroeg dag", licht de wereldkampioen toe. "Het is gewoon een mooie test tegen de andere toppers." "Misschien zullen de eerste 2 à 3 dicht bij elkaar liggen, maar daarna kun je spelen met 20 tot 30 seconden", schat Evenepoel in. "Het parcours is echt lastig. De tijdrit volgt na 3 dagen koers met lange uren op de fiets. Het is een cliché, maar de renner met de beste benen zal winnen." Rekent Evenepoel ook Wout van Aert tot dat groepje? "Hij zal wel meedoen. Hij is van nature zo'n talent dat hij meteen kan meedoen voor de prijzen." "Misschien heeft Wout niet zijn toptijdritvorm, maar hij is gegarandeerd top 3 of top 5 waard. Ik schat hem hoog in om te winnen."

Kleine verbeterpunten

"De eerste tijdrit van het seizoen is altijd speciaal", knikt Koen Pelgrim, de coach van de wereldkampioen. De voorbije maanden werd er weer veel tijd geïnvesteerd in deze discipline. "We hebben er met Remco al veel aan gedaan en dan doe je geen supergrote veranderingen meer, maar je zoekt naar kleine verbeterpunten en daar zijn we deze winter mee bezig geweest." "Of er dan nog marge is? Veel minder dan bij iemand anders. Remco heeft er al veel mee gedaan, maar die kleine marges zijn ook veel belangrijker dan bij iemand anders. Het is zeker de moeite."

Zijn positie is een klein beetje veranderd en ook met de kledij zijn we bezig geweest. We proberen altijd nog een half procentje te vinden. coach Koen Pelgrim over Remco Evenepoel

Op welk vlak is er dan nog ruimte tot verbetering? Evenepoel wordt niet voor niets de "aerokogel" genoemd. "We proberen zulke dingetjes te vinden. Zijn positie is een klein beetje veranderd en ook met de kledij zijn we bezig geweest. We proberen altijd nog een half procentje te vinden." "Remco heeft die mentaliteit van voortdurend te willen winnen. Kijk naar de Giro van vorig jaar. Toen won hij ook de tweede tijdrit terwijl hij al ziek was. Dat kan alleen maar als je mentaal sterk bent."