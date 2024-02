Gent-doelvrouw Riet Maes is nieuwe naam bij Red Flames voor tweeluik tegen Hongarije

Bondscoach Ives Serneels heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de dubbele confrontatie van de Red Flames tegen Hongarije. In die matchen eind deze maand spelen de Belgen voor het behoud in de A-divisie van de Nations League. Door de afwezigheid van de geblesseerde Nicky Evrard zien we bij de doelvrouwen en nieuwe naam: Riet Maes (AA Gent) kreeg haar eerste selectie.

Op 23 en 27 februari spelen de Red Flames hun eerste wedstrijden van het jaar. Eerst uit in Hongarije, dan aan Den Dreef in Leuven. In die dubbele confrontatie spelen de Belgen voor het behoud in de A-divisie van de Nations League.

De Flames werden in de afgelopen editie derde in hun groep, achter Nederland en Engeland. Hongarije werd dan weer 2e in zijn poule in divisie B. Als de Flames zich kunnen handhaven in de A-divisie is de weg richting het EK 2025 ook een stuk eenvoudiger.

Een cruciaal tweeluik dus, en bondscoach Ives Serneels rekent dan ook op vaste waarden als Tessa Wullaert, Tine De Caigny en Janice Cayman. Hij kan geen beroep doen op doelvrouw Nicky Evrard. De nationale nummer 1 liep eind vorig jaar een hamstringblessure op en herstelt nog.

Diede Lemey lijkt haar logische vervangster. Ook Lisa Lichtfus zit in de kern, net als Riet Maes. Voor de doelvrouw van Gent is het haar eerste selectie.

Voorts zien we een terugkeer in de selectie van Chloé Vande Velde, Jarne Teulings, Constance Brackman en Valesca Ampoorter. Onder anderen Welma Fon is er niet bij.

De interlands zijn voor bondscoach Serneels ook extra bijzonder. Uit in Hongarije zal hij voor de 150e keer een interland leiden als bondscoach. Die mijlpaal wordt voor de terugmatch in Leuven gevierd.

Serneels begon zijn carrière als bondscoach op 24 mei 2011 met een overwinning (1-0) tegen Noord-Korea.