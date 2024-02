Aantal jeugdkoersen daalt snel door vergrijzing en stijgende kosten: "Het is vijf voor twaalf"

Het Vlaamse wielervoorjaar staat voor de deur. Wielrennen is in ons land nog steeds razend populair, en toch, Cycling Vlaanderen ziet een verontrustende trend: steeds meer jeugdkoersen verdwijnen. Het aantal koersen is de laatste jaren zelfs gehalveerd. "Het is 5 voor 12. We doen echt een oproep aan iedereen om een koers te organiseren."

"Maar bijvoorbeeld, de wegeninfrastructuur is de laatste jaren veel complexer geworden. Je hebt per wedstrijd 10 of 15 signaalgevers meer nodig voor hetzelfde parcours. Bij elk paaltje of elke vluchtheuvel moet iemand staan. De prijzen stijgen dus en mensen denken twee keer na voor ze gaan organiseren."

Hij ziet verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld de vergrijzing. "Als federatie zijn wij afhankelijk van een externe partij om de wedstrijden te organiseren. Dat is anders dan in het voetbal bijvoorbeeld. En we zien dat die organisatoren ouder worden en afhaken. Tijdens corona is die trend dan ook nog eens versneld."

Cycling Vlaanderen bevestigt de negatieve trend. "Als federatie zijn we dit ook aan het analyseren want het is zorgwekkend", zegt Massimo Van Lancker.

Tijdens het wielervoorjaar wordt er bijna elke dag wel ergens gekoerst, maar voor jeugdrennertjes die dromen van een carrière als prof is dat anders. In 12 jaar tijd is het aantal koersen voor de jeugd gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers die Het Nieuwsblad opzocht.

Cycling Vlaanderen probeert het tij wel te keren met projecten zoals "sterk vrijwilligerswerk". "We willen mensen warm maken voor vrijwilligerswerk. Ouders, supporters, ... als je zoon of dochter koerst, kan je zelf eens langsgaan bij je dorp of gemeente om te kijken of je een wedstrijd kan organiseren."

"Maar ook bijvoorbeeld fietsfabrikanten of wielerploegen kunnen jeugdkoersen organiseren. Een mooi voorbeeld is Vermarc Sport. Dat is een fabrikant van fietskledij en dat bedrijf organiseert verschillende koersen in Vlaams-Brabant. Het zijn tenslotte hun klanten."

"We geven ook onlinesessies. Mensen denken dat het heel complex is om zo'n wedstrijd te organiseren, dat is niet zo. We hebben ook mensen in dienst die de vrijwilligers kunnen ondersteunen."

"Financieel belonen we ook mensen die meerdere wedstrijden op een dag of per jaar organiseren. De derde wedstrijd kunnen ze bijvoorbeeld aan een derde van de prijs organiseren."

Dat de federatie zoveel acties op poten zet, is niet toevallig. Want als de daling niet gestopt wordt, kan dat gevolgen hebben. "De jeugdrenners van vandaag zijn de kampioenen van morgen. We moeten die jongens en meisjes voldoende kansen geven. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we dit misschien nog rechtrekken."