Argentinië rouwt om César Luis Menotti, de coach die het land in 1978 zijn eerste wereldtitel bezorgde

Menotti is een naam als een klok in het voetbalgekke Argentinië. De man was 8 jaar lang (1974-1982) de bondscoach van het land, dat in 1978 de Wereldbeker organiseerde.



Voor eigen volk speelde het Argentinië van Kempes, Ardiles en Passarella de finale tegen Nederland. Argentinië ontsnapte in de slotminuut met een bal tegen de paal van Rensenbrink bij 1-1 en won na verlengingen met 3-1.



Opmerkelijk: Menotti liet de 16-jarige Maradona opdraven in de WK-voorbereiding, maar liet hem uiteindelijk uit de definitieve selectie.



Menotti was ook nog trainer op het WK van 1982 in Spanje, toen België in de openingsmatch de titelverdediger met 1-0 versloeg dankzij Erwin Vandenbergh.



"De Argentijnse voetbalbond kondigt met spijt en diepe droefenis het heengaan aan van Luis César Menotti, de directeur van de nationale selecties en de voormalige bondscoach van de wereldkampioen", klonk het persbericht.



De Albiceleste zouden nog 2 keer de Wereldbeker winnen: in 1986 met Maradona en in 2022 met Messi.



Menotti's coachingcarrière richtte zich vooral op Zuid-Amerika, maar hij zou ook Barcelona (1983-1984) en Atletico Madrid (1987--1988) onder zijn hoede nemen. Bij Barça won hij de Copa del Rey, de Ligabeker en de Spaanse Supercup.