EK turnen was een tegenvaller voor de Belgen: "Een accident de parcours of is er meer aan de hand?"

ma 6 mei 2024 09:52

De voorbije 2 weken vond in Rimini, in Italië, het EK plaats: eerst voor de mannen, daarna voor de vrouwen.

De Belgische gymnasten konden geen hoge toppen scheren op het EK turnen in Rimini. Dat zag ook turncommentator Inge Van Meensel. "Bij de mannen is er wel duidelijk progressie, maar de toestand bij de vrouwen is zorgwekkender."

"We mogen niet rond de pot draaien. Dit EK was slecht. De lichtpunten zijn Glen Cuyle, die heel dicht bij de finale aan de ringen zat, en Maellyse Brassart, die heel knap haar olympisch ticket pakte." "Maar de mannen die mikten op de teamfinale, begrijpen nog altijd niet wat er is fout gelopen. Want de voorbereiding was goed. Ze leken er klaar voor." "Een verklaring? Die vinden ze niet. En dan rijst de vraag: zaait dit nu twijfel in de hoofden van de drie mannen die naar de Olympische Spelen gaan?" "Bij die mannen is er wel duidelijk progressie. Er is ook een visie, een plan en een heel hecht team, dus dat moet er gewoon uitkomen."

Noah Kuavita op het paard met bogen.

Zorgwekkende toestand bij vrouwen

"De toestand bij de vrouwen? Die is zorgwekkender, want de voorbije jaren hebben we dat niveau bij hen ongelooflijk zien stijgen. En niet alleen bij Nina Derwael." "Dat vrouwenteam is elk jaar sterker en sterker geworden, met als absoluut hoogtepunt de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Iets wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden." "En dan zitten ze nu niet eens meer bij de top 8 van Europa. Ja, dat is schrijnend." "Er zijn wel wat verklaringen voor. Vorig jaar op het WK in Antwerpen is België er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Onder meer door de blessures van Nina Derwael en Lisa Vaelen. En dat was een enorme klap." "Daarna zijn coaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls ontslagen en op 9 maanden voor de Spelen was er eigenlijk geen plan. De gymnasten zijn aan hun lot overgelaten."

Nina Derwael op de brug.

Nood aan internationale ervaren topcoach

"De nieuwe coaches Ulla en Dieter Koch zijn de pioniers tot na de Spelen." "En dan is de vraag: was dit EK een momentopname? Een soort accident de parcours door de blessures, door gymnasten die zijn gestopt, door anderen die misschien nog niet klaar zijn zoals Nina Derwael?"



"Of is er toch meer aan de hand?"

Zou zonde zijn als al dat harde werk van de voorbije jaren verloren gaat. Inge Van Meensel

"In elk geval moet er een internationale ervaren topcoach komen. Iemand met een visie en een plan. Iemand die weer de lijnen uittekent."



"Anders gaat al dat harde werk en al het succes van de voorbije jaren verloren. Dat zou echt zonde zijn." "Maar om met een positieve noot te eindigen: bij de junioren hebben we zowel bij de jongens als bij de meisjes finales en zelfs medailles. Dus er is nog hoop."

Inge Van Meensel