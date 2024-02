Marc Hirschi is heer en meester in Drôme Classic, ook Maxim Van Gils glundert op het podium

Een dag na de Faun-Ardèche Classic, gisteren gewonnen door Juan Ayuso, was het opnieuw klimmen geblazen in Frankrijk met de Drôme Classic, met start en aankomst in Etoile-sur-Rhône. Op het 189 km lange parcours kregen de renners liefst 16 hellingen voor de kiezen.

Ayuso had zijn inspanningen van gisteren duidelijk goed verteerd, want het was de Spanjaard van UAE Team Emirates die samen met Skjelmose de knuppel in het hoenderhok gooide. Zij kregen even later het gezelschap van de Belg Maxim Van Gils, gisteren nog de nummer 5.

Op de beklimming van de Côte des Roberts (1,6 km aan 8%) maakten Barguil, Hirschi en Tronchon de aansluiting met de kopgroep.

Twee renners van UAE Team Emirates voorin dus en dat bleek de ideale situatie voor Marc Hirschi. Op 5 kilometer van de streep sprong de Zwitser met een flukse versnelling weg van zijn kompanen. Hij hield het kleine gaatje dat hij kon slaan vol tot aan de streep.

Op een handvol seconden van Hirschi bolde zijn ploegmaat Ayuso als 2e over de streep, voor een sterke Maxim Van Gils.