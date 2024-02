Wie haalt Play-off I? Dit zijn de (zware) programma's van Cercle, Gent, Genk, STVV en KV Mechelen

Leider Union kan op beide oren slapen, voor Anderlecht is de streep in zicht en ook Antwerp en Club Brugge zijn op weg naar Play-off I. Cercle, Gent en Genk zullen zich nog moeten inspannen, want ook STVV en KV Mechelen liggen op de loer. Hier zijn hun programma's voor de laatste 5 speeldagen van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League.

Teams waar het dit seizoen allemaal van won, op RWDM na. De nieuwkomer won met 2-1 in Molenbeek, ondanks het openingsdoelpunt van topscorer Denkey.

Het kwaliteitsverlies in de kern vertaalt zich pijlsnel in de uitslagen bij KAA Gent. Met 1 op 15 zakte het team in enkele weken van plaats 3 naar 6.

Coach Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in, maar zal de moed bij mekaar moeten rapen voor wedstrijden tegen Antwerp en Union. Ook het felgeplaagde Standard wordt geen hapje voor Gent.

"De Champions' Play-offs zijn echt wel in gevaar voor Gent", stelt Peter Vansdenbempt. "En het laatste waar Gent nood aan heeft, is een coach die twijfelt of een beetje moedeloos wordt."