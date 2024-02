"De Bruyne en Haaland winnen wedstrijden in hun eentje": Pep Guardiola verheugd dat zijn 2 toppers terug zijn

Het gouden duo van Manchester City is back in business. Zowel Erling Haaland als onze landgenoot Kevin De Bruyne wordt dit weekend - na een periode van blessures bij beiden - weer samen in het elftal verwacht. "Je hoeft niet aan Harvard of Yale te studeren om te begrijpen dat zij wedstrijden makkelijker kunnen winnen voor ons", was ook Guardiola opgetogen.