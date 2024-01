Extra kopzorg voor Kompany: Haaland keert na 2 maanden terug in wedstrijdkern van City tegen Burnley

City heeft al zijn deel van de lichamelijke pech gehad dit jaar. Het moest in de eerste competitiemaanden onder meer Kevin De Bruyne missen, Jeremy Doku was een paar weken out en sinds begin december ontbrak ook goudhaantje Erling Haaland.



De Belgen zijn ondertussen terug. En ook de 23-jarige Noor is eindelijk volledig hersteld van de stressfractuur aan zijn voet. "Hij zit weer bij de selectie", gaf Guardiola mee op de persconferentie daags vooraf.



"We zijn beter als we op volle sterkte zijn. Hij is een belangrijke speler voor ons", klonk het in clichés. "Hij was 2 maanden out. Dat is een lange tijd, maar hij voelt zich goed."



"Hij traint goed en zit bij de wedstrijdkern. Zijn terugkeer zal stap voor stap gebeuren."



Guardiola had nog meer goed nieuws uit de ziekenboeg: "Iedereen is fit, ook John Stones en Manuel Akanji zijn weer beschikbaar." Die laatste 2 sukkelden met spierletsels.



"Het belangrijkste is dat bijna iedereen fit is. Het belangrijke deel van het seizoen komt eraan. Het is belangrijk dat we iedereen kunnen inzetten voor de FA Cup, de Champions League en de Premier League."



Guardiola keek ook uit naar de komst van Vincent Kompany, die hij 3 seizoenen onder zijn hoede had bij City, goed voor 2 titels, 1 FA Cup en 1 League Cup. Onze landgenoot heeft de Spanjaard hoog zitten, ze denken hetzelfde over voetbal.



En dat gevoel is wederzijds: "Ik heb heel veel respect voor Vinnie." Die loodste vorig jaar Burnley op sublieme wijze meteen weer terug naar de Premier League, maar dit seizoen bolt het niet. Burnley telt nog maar 12 punten, 31 punten minder dan City.