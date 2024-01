Kompany keert met Burnley terug naar "zijn" Man.City: "Gelukkig passeren we niet langs mijn standbeeld"

Het is niet de eerste keer dat Vincent Kompany als trainer terugkeer naar het Etihad Stadium, maar wel de eerste keer in de Premier League. Op een cadeautje, als dat al nodig zou zijn, hoeft Manchester City niet te rekenen. "Ik steek te veel tijd in mijn werk hier bij Burnley om niet te hopen op een resultaat."

11 seizoenen, 4 titels, 2 FA Cups, 2 League Cups, de ultieme aanvoerder. Zeggen dat Vincent Kompany zijn stempel op de geschiedenis van Manchester City heeft gedrukt, is een understatement.



Morgen keert de Belg terug naar het Etihad, maar dan als coach van Burnley. Vorig jaar was hij daar ook al eens, toen zijn team nog in de tweede klasse speelde. Het welkom-terug-cadeau van City: een 6-0-pandoering.



"Het zijn altijd speciale matchen tegen Manchester City", zegt Kompany op de persconferentie vooraf. "Maar ik steek te veel tijd in mijn werk bij Burnley om toch niet te hopen op een resultaat. We moeten dit als een kans zien. Wij hebben punten nodig."

Geen nostalgisch tripje dus voor Kompany, ook al is zijn legende bij Manchester City vereeuwigd met een standbeeld voor het stadion. "De bus passeert langs de andere kant, dus ik zal het niet zien. Misschien maar best zo."

"Ik kijk eigenlijk zelden terug op mijn prestaties als speler. Ik ben gewoon zo gefocust op mijn huidige job als trainer, dat slorpt al mijn tijd en energie op."

"Maar uiteraard is het iets speciaals. Ik zal veel mensen ontmoeten die ik nog altijd graag mag en waarvan ik altijd hoop dat ze het goed doen. Alleen morgen niet. Dan staan we tegenover elkaar. En dat is ook iets positiefs, met elkaar wedijveren."