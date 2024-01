Opvallende overstap in Manchester: United plukt nieuwe CEO weg bij stadsrivaal City

Spelers doen het zelden, CEO's zo goed als nooit. Manchester United heeft zijn nieuwe CEO Omar Berrada beet en ging die wegplukken bij ... stadsrivaal City. Een transfer die de stad even op z'n kop zette. "Hij moet van United weer een titelwinnende club maken", klonk het in een statement.

De 46-jarige Marokkaan, die geboren werd in Frankrijk, maakte een naam voor zichzelf bij aartsrivaal Manchester City. Eerst als commercieel directeur van de City-groep, tot gisteren ook als CEO.

De aanstelling van Omar Berrada als nieuwe CEO van Manchester United is momenteel the talk of the town in Engeland.

De club is vastbesloten om de prestaties op het veld weer centraal te stellen.

Hij overzag er 11 clubs en wordt in de voetbalwereld gezien als een van de rijzende sterren in een leidinggevende functie. Dat United hem net bij de buren weg kon lokken, is een statement.



"Manchester United is verheugd met de benoeming van Omar Berrada als nieuwe CEO", klinkt het in een persbericht.

"De club is vastbesloten om het voetbal en de prestaties op het veld weer centraal te stellen. Zijn aanstelling is de eerste stap in deze reis."