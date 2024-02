Zonder De Bruyne ging het moeizaam: Haaland schiet City voorbij Brentford en vervolledigt hitlist

Het laatste vinkje is gezet. Na een belangrijke belangrijke treffer tegen Brentford heeft Erling Haaland nu tegen elke Premier League-tegenstander gescoord. Kevin De Bruyne zag vanop de bank hoe het Noorse fenomeen met dat doelpunt Manchester City in de slipstream van Liverpool hield.

Het doelpunt was cruciaal voor City.

Dankzij de enige treffer van de partij wipt het weer over Arsenal in de stand en zet het leider Liverpool, dat amper één punt meer telt, stevig onder druk.

De goal was bovendien ook historisch voor Haaland. Door te scoren tegen Brentford heeft de spits tegen alle Premier League-clubs gescoord die hij reeds in de ogen keek. Dat de hitlist van de Noor nú al compleet is, mag straf genoemd worden aangezien hij nog maar twee seizoenen in Engeland speelt.

Alleen Kane deed hem dat kunststukje eerder voor tegen 32 verschillende teams.