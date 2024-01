BEKIJK: De Bruyne gidst City met heerlijke én historische assist voorbij Burnley van Kompany

Zelfs Vincent Kompany stond perplex. De coach van Burnley zag ex-ploegmaat Kevin De Bruyne uitpakken met een heerlijke en historische assist tegen zijn ploeg. Het was een hoogtepunt in een relatief vlotte zege voor City. Met Ameen Al-Dakhil kwam er nog een verrassende Rode Duivel op het scorebord.

Kevin De Bruyne (als aanvoerder) én Jeremy Doku voor het eerst samen in de basis bij Manchester City. Bij Burnley vloekte ene Vincent Kompany ongetwijfeld eens. Want dat Duivelse duo moest wel voor spektakel zorgen. De pijlsnelle winger ging in de eerste helft zes dribbels aan - meer dan de 21 overige spelers op het veld samen. Maar voor hét Belgische moment van de wedstrijd zorgde toch KDB.

Een heerlijke én historische assist. Want voor De Bruyne was het de 104e beslissende pass in de Premier League. Daarmee springt hij alleen naar plaats drie in de historische ranglijst van assistgevers - enkel Fabregas (111) en Giggs (162) doen nog beter.