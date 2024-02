BEKIJK: Heerlijke assist De Bruyne en hattrick Foden helpen City op en over Brentford

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Brentford was vorig seizoen de enige ploeg die de Champions League-winnaar twee keer kon verschalken. En na 20 minuten leek ook een derde stunt op een rij in de maak, nadat Neal Maupay door de buitenspelval was geglipt.

De thuisploeg haalde net de rust niet met een voorsprong. Phil Foden strafte slecht uitverdedigen af met de gelijkmaker. En na de pauze ging hij op zijn elan door. Na een heerlijke assist van Kevin De Bruyne kopte hij opnieuw raak.

Uiteindelijk mocht Foden ook de wedstrijdbal nog meenemen naar huis, want hij werkte zijn hattrick knap af. Bij 1-3 mocht Jeremy Doku nog opdraven, maar de Rode Duivel kon de eindstand niet meer wijzigen.

Manchester City nadert tot op 2 punten van koploper Liverpool, dat zijn tweede nederlaag van het seizoen leed.