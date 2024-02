De afstandsraketten van Antwerp: Great Old zorgt voor klein statistisch mirakel met zoveelste pegel

Royal Afstandsgoals FC. Geen ploeg die momenteel gevaarlijker is van ver dan Antwerp. Doumbia zorgde tegen Oostende voor de 5e goal van buiten de zestien in de laatste 6 matchen. Een klein statistisch mirakel.

"Een jaar of zes geleden zag ik een analyse waaruit bleek dat als je van buiten de zestien schiet, je maar 3 procent kans hebt dat je scoort. Maar inmiddels hebben we dat wel opgetrokken naar 5 procent.”

Aan het woord is Mark van Bommel, na de wedstrijd tegen Club Brugge van afgelopen weekend. Ook de Nederlandse coach kijkt met verbazing toe hoe zijn spelers de ene straffe afstandsgoal na de andere lukken.

Maar liefst 5 stuks in de laatste 6 matchen ondertussen, nadat Mahamadou Doumbia ook in het bekerduel tegen Oostende het buskruit in zijn voeten bovenhaalde.