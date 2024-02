Hernieuwde hoop met dank aan Marc Coucke en een workaholic: is KV Oostende dan toch niet dood?

KV Oostende leeft op hoop. De tweedeklasser was lange tijd een patiënt op palliatieve zorgen, maar toont nu toch weer een verhoogde hartslag. Met dank aan de hoopgevende resultaten, een bezielde bewindvoerder én Marc Coucke. Zorgt een nieuwe stunt in beker vanavond voor een extra boost?

Trouwe fans droegen hun geliefde club zelfs al symbolisch ten grave. KV Oostende was terminaal, zonder uitzicht om nog beter te worden door wanbeheer van de Amerikaanse eigenaars.

KVO? Dat was een garantie op slecht nieuws, waarbij het einde dichterbij leek dan een nieuw begin. Er was de dubbele puntenaftrek, stakende stewards, niet-trainende spelers en een nakende schrapping van de licentie. Daar kwam ook nog eens een sportieve malaise bij.

Nog niet zo lang geleden huiverde iedere Oostende-fan bij het openen van de krant of de Sporza-app.

Door die maatregel zette men de Amerikaanse eigenaars buitenspel en kon er iemand met een frisse blik het schip weer in de juiste richting proberen te sturen.

Cruciaal daarin was de aanstelling van advocaat Werner Van Oosterwyck als tijdelijk bewindvoerder door de ondernemingsrechtbank, zo'n twee weken geleden.

Verkondigen dat KVO plots weer vlot ademt, zou overdreven zijn - daarvoor draagt de club nog te veel ziektekiemen mee. Alleen is er wel een intensieve herstelkuur ingezet.

Maar kijk, vanuit de kust waaien er de laatste twee weken plots weer hoopvolle berichten binnen. Onder meer over een (beperkte) herziening van de puntenaftrek en drie zeges in de laatste vier wedstrijden.

Dat is het motto waar workaholic Van Oosterwyck momenteel naar leeft. Samen met de vaste medewerkers doet de advocaat er alles aan om een faillissement af te wenden.

Het ene moment verdedigt hij een dossier bij de belastingdienst, een paar uur later wacht een verhoor bij de voetbalbond. En tussendoor zijn er nog gesprekken met potentiële overnemers en ontevreden leveranciers.

Het kostte ons bijna twee weken om alle financiën in kaart te brengen.

“De eerste opdracht bestond erin om een exact zicht te krijgen op de boekhouding en de cijfers", vertelde Van Oosterwyck eerder deze week op de clubwebsite over zijn aanpak.

"Je moet weten dat de boekhouding hier een viertal maanden nauwelijks werd bijgehouden. De vaste boekhoudster was op zwangerschapsverlof en CFO Thorsten Theys was op non-actief geplaatst. In hun plaats werd door de Amerikaanse aandeelhouders een extern boekhoudkantoor aangeduid."

"Ik kan enkel maar vaststellen dat dit kantoor zich niet ten volle van zijn taak heeft gekweten. Het kostte ons bijna twee weken om alle financiën in kaart te brengen. Dat was een noodzaak voordat er met potentiële overnemers kon worden gepraat. Maar ook de Licentiecommissie én de rechtbank hebben nood aan die cijfers.”

Daarnaast gingen Van Oosterwyck en co ook achter openstaande facturen aan. Onder meer het Italiaanse Bologna is KVO nog 480.000 euro verschuldigd voor de transfer van Arthur Theate.

Langs uitgavenkant moest er eveneens flink bemiddeld worden om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden nog door konden gaan. Want hoe betaal je leveranciers als er minder dan 100.000 euro op de rekening staat?

Door in dialoog te gaan kon Oostende bij heel wat partners uitstel van betaling afdwingen voor (een deel) van de kosten.

"Zij beseffen ook wel dat er niemand iets wint bij een faillissement", klinkt het.