Club Brugge geeft stevige optie op bekerfinale in 94e minuut nog uit handen tegen Union

Wat een verschil maakt één doelpunt, zeg. Club Brugge leek tegen een onherkenbaar Union een stevige optie op de bekerfinale te nemen. Skov Olsen en Jutgla deden Jan Breydel luidop dromen van de Heizel met een dubbele bonus. Maar in minuut 94 zorgde Machida alsnog voor de levensbelangrijke 2-1. Afspraak over twee weken in het Dudenpark.



Club Brugge - Union in een notendop:

Sleutelmoment: Twintig minuten voor het einde ontsnapt Union bij een 2-0-tussenstand aan een penalty. Vanhoutte wacht te lang om de bal weg te trappen, laat zich verrassen door Vanaken en trapt de Club-kapitein aan. Zowel ref Van Driessche als de VAR zien er geen graten in.





Twintig minuten voor het einde ontsnapt Union bij een 2-0-tussenstand aan een penalty. Vanhoutte wacht te lang om de bal weg te trappen, laat zich verrassen door Vanaken en trapt de Club-kapitein aan. Zowel ref Van Driessche als de VAR zien er geen graten in. Man van de match: Andreas Skov Olsen toonde nog maar eens zijn waarde voor dit Club Brugge. Na nog geen 10 minuten opende hij op aangeven Jutgla de score en nauwelijks 44 seconden na de rust bood hij de Spanjaard op zijn beurt de 2-0 aan.





Andreas Skov Olsen toonde nog maar eens zijn waarde voor dit Club Brugge. Na nog geen 10 minuten opende hij op aangeven Jutgla de score en nauwelijks 44 seconden na de rust bood hij de Spanjaard op zijn beurt de 2-0 aan. Opvallend: De Europese campagne buiten beschouwing gelaten kwam er vanavond voor Union een einde aan een ongeslagen reeks van 21 wedstrijden: 18 in de competitie en 3 in de beker. De vorige nederlaag van Union tegen een Belgische ploeg dateerde al van 16 september, thuis tegen Racing Genk.



Skov Olsen schenkt Club vroege voorsprong

Club Brugge likte zijn wonden na de pijnlijke nederlaag tegen Antwerp. Zinckernagel, Vetlesen en De Cuyper vielen toen geblesseerd uit en dus koos Ronny Deila vanavond voor Odoi, Balanta en Jutgla. Bij Union waren die kopzorgen er niet voor Alexander Blessin, hij kon zijn sterkste elftal uitspelen.



Beide ploegen schuwden de risico's in de openingsfase, maar toch viel er al na 10 minuten een doelpunt. Met een slim tikje zette Vanaken Jutlga op weg en de Spaanse aanvaller stuurde op zijn beurt Skov Olsen diep. Sykes kon de Deen niks in de weg leggen en ook Moris had geen verhaal tegen de knappe plaatsbal: 1-0.



De vroege treffer zorgde er niet voor dat de wedstrijd openbrak. Een dominant Club had weliswaar het meeste balbezit, maar toonde zich offensief onmondig. Dat laatste gold ook voor Union, dat onder zijn niveau acteerde. Een flauwe kopbal van Amoura in de handen van Mignolet, veel meer hadden de bezoekers niet te bieden.

Union slaat genadeloos toe in de extra tijd

Droomstart voor Club in de tweede helft. Amper 44 seconden na de aftrap stond de 2-0 plots op het scorebord. Na de vlotte samenwerking bij de openingsgoal keerden Skov Olsen en Jutgla de rollen om. De Deen schilderde de bal op het hoofd van de Spanjaard en die kopte raak aan de tweede paal.



Een nieuwe tik voor Union, dat ook nu geen reactie in huis had. Blessin probeerde het tij te keren met drie wissels, maar de inbreng van Rasmussen, Terho en Machida zette geen zoden aan de dijk voor de bezoekers. Integendeel, Union ontsnapte aan een penalty toen Vanhoutte zich liet verrassen door Vanaken en de Club-kapitein aantikte.



Club had alles onder controle en Deila strooide nog wat zout in de wonde door Union-boeman Homma op het veld te brengen. Maar het was een andere Japanner die mocht lachen. Na een vrije trap van Rasmussen in de extra tijd viel de bal voor de voeten van Machida en die bezorgde Union op de valreep een prima uitgangspositie.



Afspraak op 28 februari in het Dudenpark.

