Luca Brecel voelt zich mentaal ijzersterk na reset: "Wat er gebeurd is na het WK, is een goeie les"

Voor Luca Brecel zijn het niet de beste maanden. Sinds zijn wereldtitel in mei vorig jaar krijgt hij geen lijn in zijn prestaties en zijn er al vele ontgoochelingen geweest.

"Er is heel veel te doen rond deze fase in mijn carrière", gaf Brecel toe in een gesprek met onze reporter in het VRT-gebouw. "Op papier gaat het iets minder en het is geen goed seizoen, maar ik voel me de jongste tijd wel heel goed."

"Dat is voor mij ook belangrijk. Dat ging een tijdje minder. Ik heb even afstand moeten nemen en heb echt naar mezelf moeten kijken. Vandaar heb ik afgezegd voor een paar toernooien omdat ik extra rustmomenten wilde thuis."

"Ik ben weinig thuis en ik kan daar wel van genieten. Ik had even een reset nodig. Mentaal zit het beter dan ooit tevoren in mijn carrière, maar dat vertaalt zich nooit in resultaten."

"Dat zal wel komen. Ik hoor uit alle hoeken dat mensen denken dat er iets met me scheelt, maar dat is totaal niet het geval. Integendeel. Het is gewoon een kwestie van tijd voor het op tafel goedkomt."