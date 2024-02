Ryan Day blaast Julien Leclercq van zijn sokken in 1/8e finales op German Masters

Met Julien Leclercq is de laatste Belg gesneuveld op de German Masters snooker. De Waal maakte een vliegende start tegen Ryan Day, maar verloor vervolgens 5 frames op een rij.

Welshman Ryan Day draait al sinds het begin van de eeuw mee op het circuit, terwijl Julien Leclercq pas bezig is aan zijn tweede seizoen als prof.

Van dat aanzienlijke verschil in ervaring was aanvankelijk weinig te merken. Leclercq kwam 2-0 voor en leek op weg naar een stunt tegen de voormalige nummer 6 van de wereld, vorig jaar nog winnaar van de British Open.



Maar beetje bij beetje kwam Day beter in de wedstrijd. Hij liet Leclercq, net als gisteren op zijn kousen spelend, steeds langer op zijn stoel zitten, waardoor die zijn ritme verloor.

Uiteindelijk werd het nog een eenvoudige overwinning voor Day, die 5 frames op een rij won en zo zijn plaatsje in de kwartfinales mocht boeken.