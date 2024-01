Julien Leclercq plaatst zich (letterlijk) op kousenvoeten voor 1/8e finales van German Masters

Julien Leclercq heeft zich voor de tweede keer in zijn prille snookercarrière geplaatst voor de 1/8e finale op een rankingtoernooi. De 20-jarige Belg klopte Noord-Ier Jordan Brown vlot met 5-1 op de German Masters. Dat deed Leclercq letterlijk op kousenvoeten.

Het eerste frame moest Julien Leclercq nog aan zijn Noord-Ierse tegenstander laten, maar dan haalde onze 20-jarige landgenoot de pletwals boven.

Bevrijd van zijn strakke schoenen won hij vijf frames op rij.

Het is al vaker gebeurd dat snookerspelers op hun sokken spelen. Ook toppers verwijderen soms hun schoeisel als ze niet op de centrale tafels (met camera's) spelen. Al trok Ronnie O'Sullivan zich daar niets van aan tijdens de eerste ronde van het WK in The Crucible anno 2015.

De nummer 67 van de wereld stoot voor de tweede keer in zijn carrière door naar de 1/8e finales op een rankingtoernooi. In Berlijn treft hij de nummer 19 van de wereld, Ryan Day.