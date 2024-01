Carter over tirade van O'Sullivan: "Hij weet soms zelf niet goed welke woorden er uit zijn mond zullen komen"

De Engelse sportpers smulde dinsdag van het verhaal, maar Carter zelf leek er niet om te malen. Voor zijn wedstrijd in de 1e ronde van de World Grand Prix reageerde hij laconiek op de uitspraken van The Rocket.

De korte samenvatting van Ronnie O'Sullivans tirade aan het adres van Ali Carter leest niet bepaald fraai. Geen goed woord had de 7-voudige wereldkampioen na de Masters-finale over voor zijn jarenlange rivaal.

"Ronnie mag over mij vinden wat hij wil. Ik heb gewoon gezegd wat er gebeurd was, de feiten. Zo simpel is het", antwoordde Carter, die zich na de Masters-finale onder meer liet ontvallen dat O'Sullivan "overal zijn snot achtergelaten had".

De tirade van zijn rivaal heeft geen indruk gemaakt op Carter. "Het laat me koud. Hij zegt elke dag wel iets anders. Ik denk dat hij soms zelf niet goed weet welke woorden er uit zijn mond zullen komen."

"Ik heb eigenlijk een beetje medelijden met hem. Ik denk dat hij mentaal niet goed in zijn vel zit", aldus Carter, die er verder niet veel woorden meer aan wilde vuilmaken. "Deze week vliegen we er weer in. Ik kijk alleen vooruit."

De World Snooker Tour (WST) heeft intussen laten weten dat het de situatie met O'Sullivan en Carter onder de loep zal nemen.