Ronnie O'Sullivan stoomt door en verovert ook de World Grand Prix

Na overwinningen in 2018 en 2021 heeft Ronnie O'Sullivan voor de derde keer in zijn loopbaan de World Grand Prix snooker gewonnen. In de Morningside Arena van Leicester versloeg de 48-jarige O'Sullivan in de finale zijn landgenoot Judd Trump met 10-7.

Ronnie O'Sullivan (WS 1), die in zijn halve finale de Chinees Ding Junhui (WS 11) een 6-1 nederlaag had aangesmeerd, keek in de aanvangsfase van de wedstrijd tegen Judd Trump (WS 2) na de eerste minisessie tegen een 4-0 achterstand aan.

Trump, winnaar van het toernooi in 2015, 2019 en 2020, speelde nochtans ook niet zijn beste snooker en zag 'The Rocket' met breaks van 60 en 63 zijn achterstand herleiden tot twee frames.

In de avondsessie won Trump het eerste frame met een 66 break, maar O'Sullivan sloeg terug en potte vervolgens breaks weg van 58, 74, 52 en 51 waarmee hij op één frame van de overwinning kwam.

Na zes winstframes op een rij voor O'Sullivan kon Trump met een 73 break nog een frame winnen. Trump leek in frame zeventien op winst af te stevenen, maar hij ging andermaal in de fout waarna O'Sullivan met een 52 break een 10-7 overwinning boekte.

Voor O'Sullivan is het ondertussen zijn 41e rankingtitel en zijn vierde titel dit seizoen, die hem een slordige 116.500 euro opleverde.

"Gisteren/zaterdag heb ik tegen Ding Junhui allicht mijn beste wedstrijd dit seizoen gespeeld," vertelde O'Sullivan.

"Vandaag was het dan weer heel wat minder. Toen Judd de eerste vier frames won, dacht ik bij mezelf dat het een korte avond ging worden. Judd gaf mij enkele kansen en ik kwam beter in de wedstrijd, maar hoogstaand was het niet."

"Ik ben nu al drie maanden op zoek naar een constante in mijn spel. Het verschil tussen gisteren en vandaag was enorm en dat moet verbeteren."