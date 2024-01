Vader van Luca Brecel predikt rust rond zoekende zoon: "Soms zegt hij: Pa, ze laten mij niet meer met rust"

Wereldkampioen worden: een vloek of een zegen? Voor Luca Brecel tot dusver toch vooral dat eerste. De Belgische snookerspeler is een jaar na zijn wereldtittel in een vertrouwenscrisis gesukkeld. Ook vader Carlo Brecel ziet dat zijn zoon zoekende is. Rond, maar ook vooral weg van het groene laken. “We moeten back to basics”, klinkt het bij zijn naasten.

Het contrast met een half jaar geleden kon niet groter zijn. Toen kuste Luca Brecel nog met fonkelende ogen zijn trofee als wereldkampioen, enkele maanden later werd onze landgenoot anoniem uitgeschakeld in de eerste ronde van de Masters. Zuchtend gaf hij toe met een vertrouwenscrisis te kampen. Het droomseizoen van Brecel heeft tot dusver niet het verhoopte vervolg gekregen. Al snel werd hem de befaamde vloek van de wereldkampioen toegeschreven. "Als wereldkampioen leef je zelf even op een wolk, maar de realiteit rondom hem is veranderd", ziet ook zijn vader Carlo Brecel. "Iedereen verwacht dat hij dat niveau op de mat blijft leggen. En als dat niet meteen lukt - wat eigenlijk normaal is -, begin je ook aan jezelf te twijfelen. Zo geraak je vast in een vicieuze cirkel."

Een gevoel dat versterkt kan worden door de vele kritiek die hij momenteel over zich heen krijgt. "Pas op, Luca is geen groentje meer in het snooker, hé", vertelt Carlo Brecel. "Hij is al twaalf jaar prof en hij heeft door al die jaren heen al heel wat kritiek moeten slikken." "Velen hebben hem jaren afgeschreven, toen hij nog geen wereldkampioen was. En nu hij het effectief geworden is, is het opnieuw niet genoeg. Hij heeft dus inmiddels wel geleerd hoe hij daarmee moet omgaan. Dat is het probleem niet."

Waar knelt het schoentje dan wel? "Sinds zijn wereldtitel wil iedereen een stukje Luca hebben", vertelt zijn vader de keerzijde van zijn succes.

Zo is ook zijn leven naast de tafel drastisch veranderd. Als snookerspeler zelf, maar ook als publieke figuur lijkt onze landgenoot een nieuwe status te hebben. "Hij wordt overal uitgenodigd. Op events, voor interviews ... Iedereen trekt aan zijn mouw en wil een foto of een handtekening. Zelfs op restaurant laten ze hem niet meer gerust. Op eindejaar heeft hij zijn twee laatste gangen laten staan omdat het hem even wat te veel werd." "Hij zegt soms tegen mij: 'Pa, ze laten mij niet meer met rust."

Brecel moest met lede ogen toekijken op de Masters.

Back to Basics

Toch wil Carlo Brecel de rust rond zijn zoon bewaren en vooral nog niet panikeren over zijn prestaties. "Eens een dipje hebben, kan nu eenmaal, hé. Zelfs Neil Robertson maakt het op dit moment ook mee, waarom mag dat bij Luca dan niet?" "Ergens is wat decompressie wel normaal. Hij heeft even kunnen genieten en alles van zich kunnen afgooien, maar hij moet de draad binnenkort gewoon weer oppikken."

Hij laat nu best alle randactiviteiten wat meer op de achtergrond. Carlo Brecel