Kampt Luca Brecel met de vloek van de wereldtitel? "Het WK lijkt een toevalstreffer te zijn geweest"

De thermometer in ons land laat weinig aan de verbeelding over, maar bij Luca Brecel (28) kan het vriezen of dooien. De wereldkampioen vloog er ook in de Masters meteen uit. Rudy Bauwens, commentator bij Eurosport, spaart onze landgenoot niet.

Zijn wereldtitel had Luca Brecel kunnen of misschien wel moeten bevrijden, maar na die magische twee weken in april 2023 kan Brecel de neerwaartse curve maar niet ombuigen. "Het was een verhaal in 2 richtingen", analyseert commentator Rudy Bauwens de nederlaag van Brecel in de openingsronde van de Masters gisteren. "Jack Lisowski speelde fenomenaal, Luca was teleurstellend zwak. Bij 2-4 was er even een mogelijk kantelmoment, maar toen er geen maximumbreak viel, was de fut weg." "Luca had heel weinig zelfvertrouwen. Voor de match hadden we nog een interview met Luca en daarin zei hij dat zelf ook." "Dat is een negatief signaal. Naar de buitenwereld, maar ook naar jezelf. Je dekt je dan al in, alsof het toch niet zal lukken."

Luca zoekt een run zoals op het WK, maar ik denk dat hij niet weet hoe hij weer aan de start moet geraken van zo'n run. Rudy Bauwens (commentator Eurosport)

Voor elke sporter is vertrouwen essentieel. "Dat krijg je door goed te spelen. Je hebt dan nog geen garanties op zeges, maar als je goed speelt, dan zit je in een bepaald ritme." "Denk aan het WK: hij speelde er met een rugzak (Brecel had nog nooit gewonnen in The Crucible), hij had zijn opener kunnen verliezen, maar hij won, was bevrijd en werd wereldkampioen." "Zo'n run zoekt Luca, maar ik denk dat hij niet weet hoe hij weer aan de start moet geraken van zo'n run." "Luca teert op zijn talent en maakte er tijdens het WK ook een punt van dat hij nauwelijks had getraind." "Dat kan af en toe werken, maar als ik moet kiezen tussen iemand met vaste trainingsmethoden en iemand die het à l'improviste doet, dan weet ik het wel." "Dat het op het WK gelukt is, maar dat het veel vaker niet goed op die manier zal zijn dan wel? Ja, dat bedoel ik absoluut."

Last op de schouders

Kort na zijn uitschakeling was Rudy Bauwens dan ook scherp voor Luca Brecel. "Momenteel is er niets dat mij overtuigt om niet te zeggen dat het WK, met alle respect voor de prestatie, toch vooral een toevalstreffer is geweest." "Alle puzzelstukjes vielen toen goed. Hij had al zijn matchen kunnen verliezen. Hij is door zijn matchen geraakt en af en toe gebeurt dat." "Iemand als Stuart Bingham is ook wereldkampioen geworden, maar heeft nooit kunnen bevestigen. Ik vrees zo'n beetje dat Luca geen groot kampioen kan worden zoals Ronnie O'Sullivan, Mark Selby of John Higgins." Is er dan sprake van een vloek van de wereldtitel? "Hoe langer het succes uitblijft, hoe groter de last wordt." "Je kan dan grapjes maken zoals Luca dat graag doet. Hij is ontzettend eerlijk en zegt wat hij denkt. Dat siert hem." "Maar ik ben er zeker van dat er toch een beetje paniek is. Het loopt al het hele seizoen niet. Hoe dichter het WK komt, hoe groter de druk zal worden."